Guerre en Ukraine: une embellie fragile dans la crise alimentaire

Et de quatre. Après le Razoni lundi, attendu dimanche au Liban, trois autres navires marchands ont quitté vendredi les ports ukrainiens, lestés de maïs. Les vraquiers Rojen et Polarnet ont quitté Chornomorsk, à destination du Royaume-Uni et de l’Irlande, et le Navistar a quitté Odessa pour la Turquie. A vide, un autre céréalier fait route vers Chornomorsk, pour participer à son tour à la reprise de l’exportation des récoltes ukrainiennes. On évoque 30.000 tonnes de blé.

Plus de 20 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans les ports ukrainiens depuis l’assaut lancé par le Kremlin le 24 février. Et la récolte de l’année, certes amputée par la guerre, attend son tour : quelque 60 millions de tonnes devront quitter le pays pour atteindre les marchés mondiaux…