Senne Lynen, la lumière au bout du tunnel à l’Union Saint-Gilloise

Après avoir mangé son pain noir et regardé, de loin, les exploits de ses coéquipiers l’année dernière, Senne Lynen est récompensé de sa patience en ce début de saison. Le voilà désormais titulaire au sein d’une héroïque équipe saint-gilloise. Une formation qui vient de réaliser un des plus beaux exploits de son histoire en terrassant, ce mardi, les Rangers. « Les messages et les coups de téléphone après notre victoire ont afflué de toutes parts. C’est un moment que nous n’oublierons jamais », souriait-il avant de revenir sur la rencontre à proprement parler. « Avant le match, nous sentions dans le vestiaire que nous pouvions l’emporter. Certes, peut-être que les Rangers n’étaient pas dans leur meilleur jour. Mais l’année dernière, on disait aussi souvent que nos adversaires n’étaient pas au top. À un certain moment, on ne peut plus parler de coïncidence. Notre qualité fait que les autres équipes ne savent pas toujours très bien quoi faire face à nous. »