Festivals: l’inégalité des subsides

« Le Soir » s’est penché sur la manière dont la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) subsidie les festivals. Et il y a de grands écarts. Les Francofolies de Spa perçoivent par exemple dix fois plus que le Ronquières Festival, alors qu’elles n’attirent que trois fois plus de monde.

Durant tout le week-end, pas moins de 40.000 festivaliers sont attendus au Ronquières Festival pour applaudir Orelsan, Julien Doré, Louane ou Eddy De Pretto. Un festival qui bénéficie d’une aide annuelle de 30.000 euros de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À Ronquières, cette subvention ne couvre qu’un petit pourcent du budget total du festival, selon Gino Innocente, l’organisateur. « Même si on souhaiterait une remise à plat des subsides, on n’est pas là pour se plaindre : certains ne reçoivent rien, et puis on fonctionne très sainement sur base des rentrées classiques ».

Une remise à plat des subsides ? Tous les festivals de la Communauté française ne seraient-ils pas soutenus de la même manière ? C’est la question que s’est posée Le Soir, en tentant de savoir qui touche combien, et sur base de quels critères.