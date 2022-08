Se montrer exemplaire, en dépit des atrocités russes

Bombardés, torturés, violés. Utilisés comme paratonnerre, monnaie d’échange, instrumentalisés, déplacés, forcés de chercher refuge dans un pays qui n’est pas le leur. En Ukraine, les premiers à porter le poids de la guerre sont les civils. Y compris ceux qui ont été contraints de prendre les armes. On a bien conscience que l’affirmation sonne creux. Qu’on énonce une indéniable évidence. Et pourtant, tous les jours depuis l’invasion russe, une bribe de témoignage glaçant, un cliché volé par un photojournaliste viennent remuer le couteau dans la plaie. C’est le menton tremblant de ce grand gaillard croisé à la frontière polonaise, qui craint pour la vie de ses vieux parents retranchés à Kiev. Les mains attachées dans le dos de cet habitant de Boutcha gisant dans la rue après le passage de l’armée russe. Le ventre arrondi et le visage tuméfié de cette mère en devenir, trimballée sur un brancard après le bombardement d’une maternité à Marioupol. Les draps ensanglantés qui recouvrent de bien trop petits corps à la gare de Kramatorsk.