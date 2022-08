Le point sur le mercato des Mauves: Amuzu et Gomez ne sont pas (encore) partis...

Après avoir laissé partir Josh Cullen à Burnley et vu les locations de Zirkzee et Kouamé se terminer, Anderlecht n’avait pas traîné pour engager Ishaq, Angulo, Esposito et Silva, ces deux derniers étant au parc Astrid sous forme de prêt. Depuis, la situation semblait fort calme au Sporting cet été mais tout s’est emballé ces dix derniers jours. Et la direction anderlechtoise, soucieuse de remplir ses objectifs financiers, ne peut forcément pas rester insensible à certaines offres.

Il s’agira de bien gérer ces semaines agitées à l’ombre de Saint-Guidon, alors que la stabilité et la sérénité du noyau seront des armes indispensables pour espérer se défaire des Young Boys lors des barrages de la Conférence League dans quinze jours. Felice Mazzù a beau dire qu’il dégotera des solutions, il aura du mérite à trouver l’équilibre si les mouvements se multiplient.