Coldplay et ses 52.000 étoiles dans le stade

Pour la troisième fois cet été, après les Stones et Ed Sheeran, a lieu la grande migration vers le plateau du Heysel dont les portes se sont ouvertes, vendredi à 16h30. Les Bruxellois ont bien fait de venir en métro et on plaint ceux qui n’ont eu d’autre choix que le funeste parking C (dont il faut chaque fois au moins deux heures pour s’en extraire après le show). Cette semaine, Coldplay, comme Ed Sheeran, a remis en vente sur le site de Ticketmaster des places à 30 euros. Ce qui fait toujours plus plaisir aux retardataires qu’à ceux qui ont payé le prix plein.