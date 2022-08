L’actrice américaine Anne Heche est dans un état critique après un accident de voiture

Selon le journal, l’actrice de 53 ans roulait sous influence au moment de l’accident vendredi matin (heure locale). La collision n’a pas fait d’autre blessé.

Anne Heche a été révélée dans les années 1990 par la série télévisée Another World. Elle s’est ensuite lancée dans le cinéma, récoltant les louanges de la critique grâce à son rôle dans Donnie Brasco, aux côtés de Johnny Depp. Elle a également joué dans Souviens-toi… l’été dernier (I Know What You Did Last Summer) ou encore 6 jours, 7 nuits (Six Days Seven Nights). Sa relation avec la présentatrice Ellen DeGeneres fin des années 90 attira l’attention médiatique et plaça l’actrice « sur liste noire », selon Anne Heche. « Pendant 10 ans, je n’ai plus tourné de grosse production », avait-elle affirmé dans une interview accordée l’an dernier.