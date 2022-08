SNCB: des perturbations attendues tout le mois d’août sur l’axe Ottignies-Namur-Luxembourg

Au programme : renouvellement des voies et des équipements de signalisation, travaux au niveau des ponts et tunnels, amélioration du tracé des courbes les plus contraignantes, adaptation de plusieurs gares, réélectrification de l’axe… En conséquence, la SNCB adapte son offre en trois phases, selon l’avancement du chantier.

De ce samedi 6 au 12 août, tous les trains seront remplacés par des bus entre Libramont et Arlon. Dimanche, jusqu’à 16h00, tous les trains seront remplacés par des bus entre Bertrix et Virton. Le 12 août, les derniers trains seront remplacés par des bus entre Arlon et Luxembourg (LU), et Athus et Arlon.

Du 13 au 19 août, tous les trains seront remplacés par des bus entre Libramont et Arlon. En semaine, certains bus iront jusqu’à Kleinbettingen (LU) et Luxembourg (LU). Le matin et le soir, certains bus directs circuleront entre Arlon et Luxembourg (LU). Le week-end (ainsi que le lundi 15 août), tous les trains seront remplacés par des bus entre Arlon et Luxembourg (LU).

À lire aussi SNCB: le plus gros client électrique du pays surveille les compteurs

Du 20 au 28 août, la gare de Libramont sera inaccessible. Tous les trains seront remplacés par des bus entre Rochefort-Jemelle et Marbehan. La plupart s’arrêteront également à Neufchâteau. Tous les trains L seront remplacés par des bus entre Marloie et Libramont.