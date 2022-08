Romelu Lukaku victime… d’un numéro maudit à Chelsea? «Plus personne ne veut y toucher», assure Thomas Tuchel

« C’est maudit, c’est maudit, les gens me disent que c’est maudit », a d’ailleurs insisté Thomas Tuchel dans des propos publiés par le Guardian. « Il n’y a pas eu une grande demande pour le numéro 9. Les joueurs veulent parfois changer de numéro mais, étonnamment, personne ne veut y toucher. Tous ceux qui sont plus anciens que moi dans le club me disent : ‘Ah, vous savez, comme il avait le 9 et il n’a pas marqué et il avait le 9 et il n’a pas non plus marqué’. Donc plus personne ne veut désormais toucher au numéro 9. »