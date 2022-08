La directrice d’Amnesty en Ukraine démissionne après un rapport de l’ONG incriminant Kiev

Dans ce rapport publié après une enquête de quatre mois, l’ONG accuse l’armée ukrainienne d’établir des bases militaires dans des écoles et des hôpitaux et de lancer des attaques depuis des zones peuplées, une tactique qui viole selon elle le droit humanitaire international. « Cela me peine de l’admettre mais nous sommes en désaccord avec la direction d’Amnesty International sur certaines valeurs. C’est pourquoi j’ai décidé de quitter l’organisation », explique Oksana Pokalchuk.

Pour le président Volodymyr Zelensky, Amnesty a inversé les rôles, faisant passer « la victime pour l’agresseur » et a accusé l’ONG de « créer un faux équilibre entre l’oppresseur et la victime, entre le pays qui détruit des centaines et des milliers de civils, de villes, de territoires et le pays qui se défend désespérément ».