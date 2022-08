Rupi Kaur et Sarah J. Maas censurées en Utah

Ça n’arrête pas aux Etats-Unis. Voilà que l’Etat de l’Utah a fait entrer dans sa législation le House Bill 374, qui veut « interdire certains documents pédagogiques sensibles dans les écoles publiques ». Résultat : une cinquantaine de livres sont désormais hors-la-loi dans les écoles de la ville d’Alpine, ils ont été qualifiés de qualifiés de « sensibles » et dénués de « qualités littéraires », précise le site Actualitté… Et parmi eux, un Jodi Picoult, Nineteen Minutes, qui a atteint le nº1 de la liste des best-sellers du New York Times. Lait et miel, un recueil de Rupi Kaur, la poétesse adulée dans le monde entier. Ou encore Une autobiographie non binaire de Maia Kobabe ou Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson. Et les cinq romans de la série Un palais d’épines et de roses, de la fantasy, de Sarah. J Maas, une série que les ados et les jeunes adultes adorent chez nous. Décidément, on ne comprendra jamais ce qui se passe aux Etats-Unis…