Bande dessinée: «Coller à la légende Albert Londres plutôt qu’à sa vie»

« Albert Londres doit disparaître » met en scène les derniers jours de la vie du célèbre reporter français. Kinder et Borris en ont fait une intrigue sombre et passionnante. Lisez le premier chapitre.

Albert Londres a-t-il été tué par une coalition mafieuse, politique et militaire, le 16 mai 1932 ? L’explosion, l’incendie puis le naufrage du Georges Philippar dans le golfe d’Aden, sur lequel Londres revenait en France après avoir fait des reportages à Shanghaï, a-t-il été provoqué par une main criminelle ? La question se pose depuis ce jour-là. Le journaliste rapportait apparemment les preuves d’un scandale en Chine, qui aurait mis en cause nombre d’officiers et de politiciens français. Ses papiers ont disparu avec lui. L’hypothèse d’un complot a été renforcée avec la mort d’un couple d’amis, Alfred et Suzanne Lang-Willar, qui voyageaient avec Londres sur le même bateau et qui, peut-être, avaient pu lire les notes du reporter. Eux s’en étaient sortis. Mais l’avion qui les ramenait en France s’est écrasé sur les Apennins.