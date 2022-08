Le Misanthrope, version ado londonienne

Imaginez la fille du Misanthrope et de Bridget Jones. Vous avez maintenant une vision assez juste de Phoebe, adolescente renfrognée qui tient un journal de sa vie en apparence désastreuse. Avoir 16 ans, déjà, ça craint ! Mais quand, en plus, votre meilleure amie semble avoir cramé tous ses neurones et ne vous calcule plus depuis qu’elle est tombée amoureuse, c’est la cata ! Ajoutez à cela une mère médecin qui se prend pour Mère Theresa et abandonne sa fille pour partir travailler dans un camp de réfugiés en Syrie et vous pouvez commencer à mesurer l’ampleur des dégâts. Comme si cela ne suffisait pas, il a fallu qu’un bête accident animalier rende Phoebe redevable de sa marraine (qui l’héberge charitablement), laquelle décide de la faire travailler dans son magasin caritatif après l’école. Bref, comme dirait l’ado londonienne : it sucks !