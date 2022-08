Un Diable rouge proche de signer au Barça? Thomas Meunier serait la priorité du club catalan sur le mercato!

Et si Thomas Meunier rejoignait le FC Barcelone ? Selon les informations de Sport, le Barça aurait fait du Diable rouge sa priorité sur le mercato !

Comme l’explique le quotidien catalan, les Blaugranas chercheraient un arrière droit pour concurrencer Sergino Dest. Depuis plusieurs semaines, le nom de César Azpilicueta revenait avec insistance, mais le défenseur espagnol a finalement opté pour une prolongation de contrat à Chelsea. Et le Barça aurait alors jeté son dévolu sur Thomas Meunier, qui serait sa nouvelle priorité sur le mercato.

Et l’intérêt de Barcelone pour le Diable rouge n’est pas nouveau. L’hiver dernier, les Catalans avaient fait une offre pour acquérir ses services, comme il nous l’avait confié (voir vidéo ci-dessous, à partir de 8 : 02). Mais Meunier, qui n’avait pas de doublure à Dortmund était finalement resté en Allemagne. « Le Barça a fait une offre pour moi. Mais j’étais le seul joueur à droite avec un jeune à Dortmund », avait-il dévoilé. « Mais mon ambition n’est pas du tout de quitter Dortmund, il me reste encore deux ans de contrat. Il se passera ce qu’il se passera, le Barça c’était aussi inattendu, mais je suis bien à Dortmund et je n’ai aucune envie particulière de départ. »