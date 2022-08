Le généticien pionnier dans la recherche sur l’ADN Jean-Jacques Cassiman est décédé

Le généticien Jean-Jacques Cassiman est mort d’un cancer du poumon vendredi à l’âge de 79 ans. C’est ce qu’a rapporté samedi Kom op tegen Kanker (KOTK), l’organisation dont il était le président. KOTK le décrit comme « brillant » en raison de son « travail de pionnier dans le domaine de la recherche sur l’ADN » et « inspirant » parce qu’il a aidé l’organisation à devenir l’une des ONG les plus importantes de Flandre.

Cassiman a été président de KOTK pendant une bonne douzaine d’années. « Grâce à lui, l’organisation a continué à se développer sur le plan financier, scientifique et du contenu pour devenir l’une des organisations à but non lucratif les plus importantes et les plus appréciées de Belgique », indique le communiqué de presse. « C’était un scientifique qui allait bien au-delà de son domaine, un atout incroyable ». Le directeur général Marc Michils a ajouté que « Jean-Jacques a toujours été affable, n’avait pas de casquette, était très sociable et quand il le fallait, un décideur décisif. Son fin sens de l’humour était également si typique de lui. »

Le recteur de la KU Leuven, Luc Sels, souligne que Cassiman avait tant de choses en lui. « La chaleur et la paix que l’on trouve chez un bon ami. La passion de repousser les frontières de la recherche sur l’ADN. L’art de communiquer une science complexe d’une manière compréhensible. L’inspiration pour initier de nombreuses générations d’étudiants, et en fait nous tous, aux secrets de la génétique humaine. L’attention portée aux patients, aux collègues et aux autres êtres humains. »