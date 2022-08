Youri Tielemans pourrait finalement quitter Leicester City avant la fin du mercato: les Foxes auraient déjà trouvé son remplaçant

Alors qu’il semblait parti pour rester à Leicester City, Youri Tielemans pourrait finalement obtenir son bon de sortie d’ici la fin du mercato estival. Selon les informations du Daily Mail, les Foxes auraient même déjà ciblé le remplaçant du Diable rouge. Et il s’agirait d’Houssem Aouar, milieu de terrain lyonnais, qui plairait beaucoup au coach Brendan Rodgers.

Pour rappel, Youri Tielemans n’a plus qu’un an de contrat à Leicester et il refuse pour le moment de prolonger son bail. Réticent à l’idée de perdre le Diable rouge gratuitement l’été prochain, le club anglais pourrait donc accepter de s’en séparer cet été, contre un chèque de 30 millions de livres (35.5 millions d’euros).