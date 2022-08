La belle annonce d’Alexander Zverev, qui souffre du diabète depuis ses 4 ans

Le joueur de tennis allemand Alexander Zverev souffre du diabète depuis son enfance. Les médecins lui ont diagnostiqué un diabète de type 1 à l’âge de 4 ans. Le N.2 mondial l’a révélé samedi. Le champion olympique veut aujourd’hui montrer que « même en étant diabétique on peut aller loin. » Dans le même temps, il a annoncé la création de sa fondation « Serving against Diabetes ».

« Maintenant que je suis plus âgé et que j’ai obtenu plusieurs victoires, je me sens suffisamment à l’aise pour annoncer cette nouvelle », a expliqué Zverev. Il veut servir de modèle aux autres personnes atteintes de cette maladie. Il porte son attention également sur les enfants, car selon lui, un mode de vie actif et les bonnes mesures de prévention peuvent empêcher que davantage d’enfants ne contractent le diabète.