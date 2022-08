Tour de Burgos: Pavel Sivakov remporte le classement général, la dernière étape pour Joao Almeida

Le Français Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) a remporté le classement général du Tour de Burgos (2.Pro) au terme de la cinquième et dernière étape disputée samedi sur 170 km entre Lermas et Lagnuas de Neila et gagnée par le Portugais Joao Almeida (UAE Emirates).

Un groupe de trois coureurs s’est isolé en tête avec l’Italien Marco Frigo (Israel-Premier Tech), le Néerlandais Jetse Bol (Burgos-BH) et l’Espagnol Carlos Canal (Euskaltel-Euskadi). Après avoir compté près de cinq minutes d’avance sur le peloton, le trio de tête a été repris à sept kilomètres de l’arrivée.