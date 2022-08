Béluga dans la Seine: des vitamines vont être administrées au cétacé

En mai, c’est une orque qui s’était retrouvée en difficulté dans la Seine entre Rouen et Le Havre. Les opérations pour tenter de sauver le cétacé avaient échoué et l’animal était finalement mort de faim. Selon Mme Dorliat-Pouzet, la situation entre l’orque et le béluga est «très différente». L’orque «était plus affaiblie que le béluga» et «avait disparu des radars pendant un certain temps». Ce sont «deux animaux différents, l’orque supporte moins l’eau douce que le béluga», a-t-elle expliqué. Selon l’observatoire Pelagis, spécialiste des mammifères marins, il s’agit du second béluga connu en France après qu’un pêcheur de l’estuaire de la Loire en avait remonté un dans ses filets en 1948. Le béluga est une espèce protégée de cétacé vivant habituellement dans les eaux froides.