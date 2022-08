La Belgique avec une délégation record de 59 athlètes à l’Euro d’athlétisme de Munich

Avec 59 athlètes et quatre équipes de relais, la Belgique enverra donc la plus grande délégation de son histoire à des championnats d’Europe d’athlétisme. Le précédent record était de 44 athlètes et deux équipes de relais lors de l’Euro organisé à Bruxelles en 1950.

Lors du dernier Euro en 2018 à Berlin, la délégation belge était de 34 athlètes, dont 32 pour les épreuves individuelles. À Munich, elle comptera 48 athlètes pour les épreuves individuelles et les relais 4x100m et 4x400m messieurs et dames. Parmi les athlètes sélectionnés, on retrouve le nom de Nafi Thiam qui avait déclaré après son titre mondial à Eugene à la mi-juillet qu’elle hésitait à participer à l’Euro.

Les deux dernières places dans l’équipe des Belgian Tornados, le relais 4x400m messieurs, seront, elles, distribuées après la manche de la Flanders Cup prévue samedi à Kessel-Lo où Jonathan Borlée et Jonathan Sacoor seront en action. Kevin et Dylan Borlée, Alexander Doom et Julien Watrin sont eux déjà assurés de leur place.

À Munich, la délégation belge tentera de faire mieux qu’à Berlin où elle avait décroché six médailles dont trois en or avec Nafi Thiam en heptathlon, Koen Naert, qui sera présent pour défendre son titre sur le marathon, et les Belgian Tornados.

La sélection complète :

Messieurs : Kobe Vleminckx (100m, 4x100m), Robin Vanderbemden (200m, 4x100m), Kevin Borlée (400m, 4x400m), Dylan Borlée (400m, 4x400m), Alexander Doom (400m, 4x400m), Eliott Crestan (800m), Tibo De Smet (800m), Aurèle Vandeputte (800m), Ismael Debjani (1.500m), Ruben Verheyden (1.500m), Tarik Moukrime (1.500m), Isaac Kimeli (5.000m, 10.000m), Michael Somers (5.000m, 10.000m), Simon Debognies (10.000m), Michael Obasuyi (110m haies), Julien Watrin (400m haies, 4x400m), Dries Van Nieuwenhove (400m haies), Tim Van de Velde (3.000m steeple), Rémi Schyns (3.000m steeple), Thomas Carmoy (saut en hauteur), Ben Broeders (saut à la perche), Philip Milanov (lancer du disque), Timothy Herman (lancer du javelot), Koen Naert (marathon), Soufiane Bouchikhi (marathon), Nicolaï Saké (marathon), Thomas Van der Plaetsen (décathlon), Niels Pittomvils (décathlon), Valentijn Hoornaert (4x100m), Ward Merckx (4x100m), Jordan Paquot (4x100m), Simon Verherstraeten (4x100m).