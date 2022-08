Rallye de Finlande: Tänak devance Rovanpera à la veille de l’arrivée, Neuville remonte à la 5e place

Ott Tänak (Hyundai) est toujours en tête du rallye de Finlande, 8e manche du championnat du monde (WRC), samedi soir, avec une avance réduite à 8.4 secondes sur Kalle Rovanperä (Toyota) avant la dernière matinée de course, dimanche matin. Thierry Neuville (Hyundai) a grappillé deux places sur la journée et occupe le 5e rang à plus de deux minutes (2 : 05.5) cependant.

L’Estonien, champion du monde 2019, a bien résisté au Finlandais, leader du championnat, qui a déjà remporté cinq rallyes sur sept cette saison. Les deux pilotes ont réussi le même chrono, au dixième de seconde près, dans l’ES17, puis Tänak s’est fait une petite chaleur à la fin de l’ES18, perdant deux ou trois secondes d’un seul coup.