Le Sporting de Charleroi prend une leçon d’efficacité face à Ostende

Privé de Zorgane – qui ne s’était entraîné qu’une fois cette semaine, au coup d’envoi, Edward Still alignait Morioka devant la défense, tandis que l’Algérien était numériquement remplacé dans le onze par Gholizadeh. Face à des Côtiers positionnés très haut sur le terrain, le Sporting a reçu un premier avertissement dès la 3e minute de jeu, mais Amade ne cadrait pas depuis l’entrée du rectangle juste avant qu’Ambrose ne se joue trop facilement de Bessilé avant de frapper sur Koffi (6e). Cela avait enfin le don de réveiller les Zèbres, mais alors qu’ils pensaient faire 1-0 via Kayembe après un bon centre de Badji, le but était logiquement annulé pour une position de hors-jeu. Charleroi insistait et se procurait plusieurs corners coup sur coup à la 25e, mais Hubert s’interposait devant Bessilé puis Andreou, parfaitement isolé par Gholizadeh. Esseulé, le Chypriote aurait toutefois dû mieux faire.