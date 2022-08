Corrigée à Malines, l’Union devra se ressaisir aux Rangers

Coincé entre les deux affrontements européens face aux Rangers, ce court déplacement à Malines ne pouvait sans doute plus mal tomber pour les Unionistes. Déjà surpris à deux reprises sur la pelouse du Kavé la saison dernière (une défaite en championnat, une élimination en Coupe), les Bruxellois y ont logiquement subi un nouveau revers, le premier de la saison. Et quel revers (3-0) !

Soucieux de quelque peu ménager ses troupes, Karel Geraerts avait en tout cas choisi de modifier son onze de base en tentant de lui amener du sang frais : les néophytes ou inexpérimentés mais peu convaincants Boone, Ziani et Puertas avaient pris la place de Sykes, Lynen et Adingra, confinés dans un premier temps au banc de touche. Dire que ce fut une bonne idée serait trahir la réalité d’un match à sens unique, qui constitue la plus grosse correction depuis l’arrivée des Anglais à la tête du club.