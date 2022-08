Guerre en Ukraine: un attentat tue un cadre de l’occupation russe

Ce cadre avait été grièvement blessé samedi matin après « un attentat » à son domicile et souffrait de multiples blessures par balles, avait indiqué une source anonyme de cette administration, citée par l’agence de presse russe TASS. La localité de Nova Kakhovka, sur le Dniepr et sous contrôle russe, est située à environ 80 km à l’est de la ville de Kherson.

Ces derniers mois, plusieurs fonctionnaires nommés par les Russes dans les territoires ukrainiens qu’ils ont conquis ont été la cible d’attentats.

Depuis qu’une grande partie de la région de Kherson et qu’une partie de celle de Zaporijjia ont été prises, le Kremlin y mène une politique de russification en vue d’une possible annexion. Moscou y a introduit le rouble et encourage leurs habitants à recevoir des passeports russes.