La statistique qui montre la stabilité que veut instaurer Christophe Galtier au Paris Saint-Germain

OptaJean, compte officiel Stats Perform sur le football (et le sport) français, explique une stat tout à fait étonnante. Christophe Galtier a aligné le même onze de départ pour la deuxième fois consécutive toutes compétitions confondues. Une performance que son prédécesseur, Mauricio Pochettino, n’avait jamais pu réaliser lors de son passage au Paris Saint-Germain.

Lors du Trophée des champions face à Nantes, et puis lors de la rencontre face à Clermont, Christophe Galtier a aligné la même composition d’équipe d’entrée de jeu. Cependant, pour la prochaine rencontre, Kylian Mbappé pourrait briser cette série car l’attaquant français devrait faire son retour après avoir manqué les deux premiers matchs de la saison pour cause d’une suspension et ensuite d’une blessure.