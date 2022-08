Tout juste transféré dans son nouveau club, cet attaquant doit rater son mariage et demande à son frère de le remplacer

En effet, l’attaquant sierra-léonais a trouvé un accord avec Malmö quelques jours avant la signature officielle du contrat qui est arrivée le 22 juillet dernier. Son club lui a demandé de rejoindre le club et la Suède au plus vite. Sauf que son mariage était prévu le 21 juillet. L’attaquant a donc décidé de rester en Suède et a demandé à son frère de le remplacer lors de la cérémonie officielle de son mariage.

L’attaquant a cependant publié quelques photos sur son compte Twitter avec sa compagne Suad Baydoun. Les clichés datent cependant de plusieurs jours avant la cérémonie.

« Nous nous sommes mariés le 21 juillet en Sierra Leone, a déclaré Turay à l’Aftonbladet, un des quotidiens les plus en Suède. Mais je n’étais pas là parce que Malmö m’a demandé de venir ici plus tôt. Nous avons pris les photos à l’avance. Donc on dirait que j’étais là mais je n’y étais pas. Mon frère a dû me représenter au mariage lui-même. Mais je vais essayer de l’emmener en Suède et à Malmö maintenant pour qu’elle soit proche de moi. Elle vivra ici avec moi. »