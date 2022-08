Dans le poumon du monde, les peuples amérindiens manquent de tout

envoyée spéciale à San Pedro de Tsipica

Vu de Bogota, c’est à la fois le bout et le poumon du monde. Le bout, parce que le trapèze amazonien, à l’extrême sud de la Colombie, sorte d’appendice délimitée par les frontières brésiliennes, péruviennes et le grand fleuve Amazone est un des territoires les plus oubliés du pays. Le poumon puisqu’il représente le cœur de la forêt amazonienne, un des plus grands réservoirs de biodiversité de la terre. Ce territoire est en danger depuis des décennies… Entre la déforestation, les exploitations minières illégales, le trafic de drogue, d’espèces, d’armes, la situation est devenue urgente. Sans compter la menace des groupes armés opérant traditionnellement plus au nord de l’Amazonie colombienne, notamment dans le département du Putumayo, et qui semblent prêts à s’étendre.