Phase d’avertissement, code orange et 35 degrés: les prévisions météo de la semaine prochaine

Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé à quelques nuages élevés près. Les minima s’échelonneront de 9 à 14 degrés ou localement moins dans certaines vallées ardennaises. Le vent sera généralement faible.

Le temps sera ensoleillé ce dimanche avec la possibilité de quelques voiles d’altitude. Les maxima oscilleront entre 20 ou 21 degrés en Hautes Fagnes et à la mer, et de 24 à 26 degrés dans le centre. En Gaume, on pourra éventuellement relever 27 degrés, à en croire les prévisions de l’Institut royal météorologique. Le vent sera faible, par moments modéré de nord ou nord-nord-est ; à la mer et sur le relief ardennais, il sera souvent modéré.

Lundi, le temps sera ensoleillé avec, dans le courant de la journée, la possibilité de quelques champs nuageux qui se développeront sur le nord-ouest du pays. Les maxima se situeront autour de 23 ou 24 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne, entre 25 et 27 degrés dans le centre et pourraient avoisiner les 29 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré et empêchera les températures de dépasser les 22 degrés à la côte.

La phase d’avertissement en raison des fortes chaleurs et du dépassement éventuel des pics d’ozone la semaine prochaine est activée dès ce samedi 6 août, indique la cellule interrégionale de l’Environnement.

Dès mercredi, les températures grimpent au-dessus des 30 degrés

La journée de mercredi sera à nouveau ensoleillée ; seuls quelques voiles d’altitude dériveront parfois dans le ciel. Le temps deviendra encore plus chaud que les jours précédents avec des maxima de 27 à 32 degrés dans l’intérieur des terres, et de 24 à 27 degrés dans la région côtière. Le vent restera modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur est à nord-est.

Le temps ensoleillé persistera ce jeudi et les températures poursuivront leur hausse pour atteindre des valeurs généralement comprises entre 28 et 33 degrés, sous un vent modéré de secteur est. A la cote, le vent pourrait revenir au secteur nord-est dans le courant ou en fin d’après-midi.

Entre 30 et 35 degrés pour la fin de la semaine

Vendredi, le soleil brillera à nouveau dans un ciel généralement complètement dégagé. Les maxima dépasseront la barre des 30 degrés sur les plupart des régions et pourraient même localement s’approcher des 35 degrés. Le vent, toujours modéré, restera orienté au secteur est.

Samedi, sous un soleil à nouveau omniprésent, cette période de forte chaleur devrait atteindre son point culminant ; les maxima seront probablement compris entre 32 et 35 degrés en beaucoup d’endroits.