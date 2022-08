Décès de Caroline Pauwels: les personnalités politiques et académiques lui rendent hommage

Caroline Pauwels souffrait d’un cancer de l’estomac et de l’œsophage depuis plusieurs années, elle s’est éteinte vendredi à l’âge de 58 ans.

Caroline Pauwels, 58 ans, ancienne rectrice de la VUB, est décédée vendredi, annonce samedi un communiqué de la Vrije Universiteit Brussel. Caroline Pauwels souffrait d’un cancer de l’estomac et de l’œsophage depuis plusieurs années. Elle avait été contrainte de démissionner de ses fonctions en raison de son état de santé en février dernier.

Comme le premier ministre Alexander De Croo, qui loue une « voix progressiste dans le débat social, une dame à l’engagement exceptionnel ».

Béatrice Devaux, éditorialiste en chef du Soir, exprime elle aussi une « tristesse infinie ». Elle affirme aussi qu’« il va falloir continuer mais sans elle, cela sera si difficile ».

Le virologue Marc Van Ranst rend également hommage à Caroline Pauwels, parlant d’« une professeure intelligente, une humaniste engagée et une rectrice, une icône de style et une femme bien sous tous rapports ».

Le ministre-président de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort, a lui, souligné l’apport de Caroline Pauwels dans le secteur, affirmant qu’elle « a tant apporté à leur université et à Bruxelles. »

Yvon Englert, pro-Recteur de l’Université libre de Bruxelles (ULB), a posté sur son compte Twitter une photo touchante, où Caroline Pauwels et lui dansent ensemble lors d’une célébration académique. « Adieu Caroline. On gardera de toi l’image d’une grande rectrice, une Caroline résiliente, pleine de vie, de projets et de joie ». Il ajoute ensuite qu’il perd « sa partenaire de tango ».