Hainaut: un homme perd la vie dans le crash de son planeur

L’accident s’est produit samedi, à 15h45, sur la piste de décollage et d’atterrissage du petit aérodrome de Maubray. Le planeur s’est écrasé au sol lors de la phase de décollage. Le pilote, né en 1974 et qui disposait de sa licence depuis septembre 2021, a été tué sur le coup.

Le parquet de Tournai-Mons a dépêché sur les lieux de l’accident un médecin légiste, un expert en aéronautique et un représentant du service public du transport. Les débris de l’appareil ont été saisis et entreposés dans un hangar. Les experts retourneront cette semaine à l’aérodrome afin d’examiner les restes de l’appareil et d’éventuellement déterminer s’il y avait une avarie sur le plan matériel.