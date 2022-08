Grèce: les incendies ravagent un parc naturel, sa faune et sa flore

Quand je vois l’état de la forêt, je me dis que c’est un peu de mon enfance qui est partie en fumée », soupire Kiki Chatzisavvas, une jeune femme originaire de la forêt de Dadia, dans le nord de la Grèce. Elle est venue apporter de la nourriture aux pompiers accompagnée de ses deux filles. « Cette forêt est un trésor pour la région. Moi, je la connais depuis que je suis petite, j’y ai joué, je m’y suis promenée, j’y ai étudié… De nombreux touristes ont pu découvrir cet espace extraordinaire, sa réserve… » Autour d’elle, les flammes ont ravagé un vaste pan des 42000 hectares d’un des plus importants parcs Natura 2000 du pays. Le feu a pris le 20 juillet dans cet écrin verdoyant à quelques kilomètres du fleuve Evros qui marque la frontière avec la Turquie. « C’est une catastrophe », explique Youssouf Kotza, pompier professionnel et membre du conseil municipal de Souffli, un des villages aux portes de la forêt.