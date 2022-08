Enfants non-admis: quand les plus jeunes posent problème au restaurant

Ce serait la mode des bonnes tables réservées aux adultes, loin des cris et caprices de bambins aux parents dépassés. Gare aux fausses bonnes idées et aux clichés.

L’idée (re-)fait des vagues sur les réseaux sociaux et les guides touristiques en ligne en ces grandes vacances : des restaurants refusant les enfants ou décourageant les parents d’y emmener leur progéniture fleuriraient pour ménager les oreilles et les nerfs des autres clients et du personnel. Certes, une brasserie de Nieuport, le Sir Charles, avait défrayé la chronique il y a quatre ans en interdisant l’accès aux moins de douze ans, au motif que trop de parents laissaient faire tout et n’importe quoi à leurs chers petits. Et oui, un établissement allemand en bord de Mer baltique, le Oma’s Küche avait lui aussi, à la même époque, banni les moins de quatorze ans après 17 h pour éviter tout trouble. D’autres (rares) cuisines ont pris des dispositions similaires en Europe. Mais, à la connaissance des Fédérations Horeca de Bruxelles et de Wallonie, des restos imposant de telles dispositions n’ont pas essaimé chez nous.

Et tant mieux, estime Ludivine De Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles. «Cette idée de proscrire les enfants est une dérive malsaine qui me fait peur. Je ne la conçois même pas, sauf, bien sûr, dans des lieux qui ne leur conviennent pas, comme des bars ou des boîtes de nuit». Et dans les gastronomiques, pourrait-on ajouter… En cas de frasques enfantines au resto ? «Si des petits se montrent trop agités, il n’y a aucune gêne pour le personnel à leur demander tout simplement de se calmer. Pour le reste, notre métier, c’est d’accueillir les gens». Thierry Neyens, porte-parole de la Fédération wallonne du secteur est sur la même longueur d’onde : « Exclure les enfants ? Certainement pas ! Ce sont nos clients de demain». Pour ménager les clients peu enclins à se mélanger avec un public familial, «il suffit de bien préparer son plan de salle».