Nicolas Raskin garde les pieds sur terre malgré la victoire du Standard face au Cercle: «La dernière passe doit être encore plus belle»

Le Standard a débloqué son compteur victoire en s’imposant 2-0 contre le Cercle de Bruges pour la 3e journée de Jupiler Pro League, dimanche. Les Liégeois ont pu compter sur un doublé de Selim Amallah sur penalty (31e, 45e+5) pour prendre les trois points.

Après cette rencontre, le soulagement pouvait se lire sur le visage de Nicolas Raskin au moment de se présenter au micro d’Eleven Sports. « Ça fait énormément de bien », réagit le médian liégeois. « Toutes les personnes présentes dans ce stade le méritaient, donc je suis super heureux. D’autant plus que le Cercle de Bruges est une équipe difficile à jouer, on l’a vu la semaine passée face à Anderlecht. Mais on a réussi à mettre en place notre plan de jeu, comme on essaye de le faire chaque week-end. »