Chez Yara: «Si les prix du gaz continuent à monter, on devra arrêter de produire»

Pour l’heure, ce ne sont pas tant les risques de pénurie ou de rationnement que la hauteur des prix du gaz qui inquiète les entreprises. Celles-ci ont commencé à prendre des mesures. Le chimiste allemand BASF a ainsi réduit la production de ses usines les plus gourmandes en gaz. Il s’agit principalement de fabriques d’ammoniac, composé dont le gaz est l’un des ingrédients principaux et qui sert notamment à fabriquer des engrais. L’usine de BASF à Anvers est concernée. Le groupe norvégien Yara a aussi entrepris de réduire sa production de 20 % en Europe. L’entreprise produit des engrais azotés à base d’ammoniac et possède une grosse usine dans le Hainaut (Tertre) qui, à elle seule, pèse près de 2 % de la consommation belge de gaz et 15 % de l’énergie wallonne. Depuis fin avril, elle tourne à 50 % de sa capacité.