Ronny Deila sous le charme de l’ambiance de Sclessin: «Une atmosphère similaire à ce que j’ai connu au Celtic!»

Forcément, cette première victoire de la saison fait énormément de bien dans le camp liégeois. En particulier à l’entraîneur, Ronny Deila, qui a apprécié ce que ses ouailles ont montré ce dimanche. « Beaucoup de choses m’ont plu aujourd’hui. À commencer par le jeu que nous avons su développer en équipe. Il y avait de l’organisation, de la solidité et, surtout, on a réussi à les garder loin de notre but. Ce n’était pas facile face à ce genre d’équipe, qui utilise beaucoup de longs ballons. Cela vous oblige à récupérer la possession très bas dans votre camp… C’était une rencontre que l’on méritait de remporter, ce qui me donne beaucoup de confiance et d’espoir pour la suite. »

Désormais, peut-on donc considérer que le matricule 16 est lancé ? Ronny Deila ne veut pas aller trop vite en besogne. « Pour lancer notre saison, on doit performer, on doit travailler, on doit avoir confiance en ses partenaires, on doit prendre de la confiance et on doit croire en ce processus. Alors, les résultats suivront. On est sur le bon chemin, mais chaque match sera dur. On a de la qualité dans notre noyau. Maintenant, il faudra se souvenir de pourquoi on a été bons aujourd’hui et de comment on s’est préparés pour cette rencontre », conclut le coach liégeois.