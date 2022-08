Selim Amallah, héros du Standard avec deux penaltys inscrits face au Cercle: «Maintenant, j’aimerais bien marquer aussi dans le jeu!»

Poussés par leur public, les Rouches ont donc réussi à décrocher leur premier succès en championnat cette saison. De quoi soulager les hommes de Ronny Deila. « Cette victoire nous fait vraiment du bien », enchaîne le Marocain. On travaille pour prendre des points, on avance dans ce que l’on fait et je pense que ça se voit dans notre jeu sur le terrain. Même si on a marqué sur deux penaltys, on était meilleurs dans le jeu. Le Cercle avait un jeu fort direct, ce qui n’est pas très agréable pour l’équipe d’en face, parce que ce ne sont que des longs ballons… Mais on a su rester calmes et aller de l’avant quand il le fallait, c’est ce qui nous a permis de prendre les trois points. C’est la preuve que notre travail paye, on doit maintenant continuer sur notre lancée. »