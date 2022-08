La superbe communion entre Ronny Deila et les supporters du Standard (vidéos)

Le Standard a débloqué son compteur victoire en s’imposant 2-0 contre le Cercle de Bruges pour la 3e journée de Jupiler Pro League, dimanche. Les Liégeois ont pu compter sur un doublé de Selim Amallah sur penalty (31e, 45e+5) pour prendre les trois points.

Forcément, cette première victoire de la saison fait énormément de bien dans le camp liégeois. En particulier à l’entraîneur, Ronny Deila, qui a apprécié ce qu’il a vu sur le terrain… mais également dans les tribunes. « Il y avait une atmosphère incroyable aujourd’hui, similaire à ce que j’ai pu connaître lorsque j’entraînais le Celtic Glasgow », a-t-il notamment expliqué au micro d’Eleven Sports après la rencontre.

Et, quand on voit les images du coach norvégien après la rencontre, on comprend vite que ce n’étaient pas des paroles en l’air. Les deux poings bien serrés, le tacticien liégeois a célébré comme il se doit la victoire de ses couleurs face au public présent en Tribune 4. Un coach visiblement aussi passionné que les supporters, les deux parties se sont bien trouvées au Standard…