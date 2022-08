Les joueurs du Standard soulagés du succès face au Cercle: «Cela permet d’évacuer la pression...»

Deux jours avant cette rencontre face au Cercle de Bruges, Noë Dussenne parlait d’élément déclencheur. Il estimait que cet affrontement pouvait lancer la saison des Rouches en cas de succès au bout des 90 minutes. Le résultat est là. Il est positif. Le Standard a décroché sa première victoire de la saison, devant ses supporters de surcroît. Ces trois points étaient attendus et sont finalement très importants après le partage face à Gand et la défaite à Genk. « La pression était sur nos épaules » lance Gilles Dewaele conscient que la patience n’est pas toujours la qualité première en bord de Meuse. « Nous avions vu le classement… Nous savions qu’il fallait prendre des points. Cette victoire est importante parce qu’elle nous donne un peu plus de temps pour respirer. Elle permet d’évacuer la pression. Nous sommes occupés à mettre les choses en place. Nous évoluons petit à petit dans le but d’atteindre un objectif de jeu précis. »