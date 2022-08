Mercato: un chaudron pour réchauffer le cœur de Dries Mertens

Du volcan napolitain au chaudron stambouliote. Dries Mertens, libre, débarque à Galatasaray où il a été accueilli comme une « rock star » et où il a obtenu de sérieux avantages.

Même si son statut de vedette internationale le fait vivre « dans un autre monde », Dries Mertens ressent ce besoin constant d’être aimé, apprécié pour ses qualités sportives et humaines. De Naples à Istanbul. Le Diable quitte, après des adieux déchirants, le club de son cœur et la ville où il a vécu ses plus grandes émotions pour une mégalopole où la ferveur populaire ne va pas forcément chambouler ses habitudes.