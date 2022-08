A Gaza, Israël mène une offensive limitée contre le djihad islamique

Les forces de l’État hébreu ont mis hors jeu trois leaders du djihad islamique. Mais à Gaza, les morts s’accumulent pendant que Sdérot, la ville la plus proche de l’enclave, est sous le feu des roquettes.

Rien ne semblerait pouvoir troubler le calme du joli parc du centre-ville de Sdérot. Les perruches jacassent comme si elles étaient seules au monde, pendant que les merles cherchent des vers dans l’herbe tendre. Mais vers l’ouest – vers Gaza, dont la bordure se trouve à moins de cinq kilomètres – s’élève soudain une flèche nuageuse : la traînée blanche d’une roquette. La petite ville israélienne, la plus proche de l’enclave assiégée par Israël depuis 2007, se barricade. Quelque 2 000 de ses 33 000 habitants sont partis. Les autres restent chez eux, tout en fêtant Tisha B’Av, cérémonie où les fidèles observent le jeûne en souvenir, entre autres malheurs, de la destruction du premier et du second temple juif de Jérusalem, survenue, selon la tradition, le même jour.