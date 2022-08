L’essence bientôt moins chère en France: pour les pompistes frontaliers, «c’est catastrophique»

Pendant des années, les pompistes mouscronnois, établis à la frontière, ont vu les Français s’approvisionner chez eux. « Avant, j’allais automatiquement chercher mon essence en Belgique. Maintenant, ça dépend, je regarde au jour le jour », explique un automobiliste français. Car, désormais, la différence de prix est faible et l’essence s’avère parfois même moins chère dans l’Hexagone. Et si l’on peut encore apercevoir de nombreuses plaques d’immatriculation françaises dans les stations-service de Mouscron, cela risque de considérablement changer dès le 1er septembre.

Un couple d’automobilistes originaire de Tourcoing prévient déjà : « On vient en Belgique pour le tabac, donc on prend l’essence en même temps. Mais si ça passe à 1,50 euro, alors on va seulement acheter des cigarettes, et rester en France pour l’essence. »