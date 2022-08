Les piliers et les étoiles

Un de mes plus chers trésors est une cassette audio originale de Pierre Rapsat, dénichée à la caisse d’un magasin de luminaires, fin des années 70. Le rockeur verviétois appartient à ma religion depuis lors. Je me souviens d’un concert au tennis couvert de Natoye, en Condroz, qui résonne encore dans mes oreilles, comme si chaque boucle de mes cheveux était une cymbale. Les chansons Les artistes d’eau douce et Je suis moi furent pour ma génération une philosophie de vie plus juste que la raison pure. Son décès en avril 2002 a enterré une certaine manière d’être francophone de Belgique.

Arno, son contemporain flamand, dès les années nonante avait pris le relais comme figure du rock national, avec sa gravité légère et surréaliste digne d’un Tom Waits. Comme tout un chacun au royaume de la bière, j’ai de suite reconnu comme miens les balbutiements et saillies poétiques de l’os tendu ostendais.