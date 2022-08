Drame du carnaval de Strépy: la chambre du Conseil requalifie les faits en meurtre

Ce vendredi, comme le relevaient nos confrères de Sudinfo, la Chambre du Conseil de Tournai a décidé de maintenir en détention le chauffeur du drame de Strépy-Bracquegnies. L’automobiliste était poursuivi pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort dans le cadre d’un accident de la route. En effet, le 20 mars dernier, le conducteur a heurté de plein la foule faisant six personnes décès, et blessant dix autres personnes gravement ainsi que 27 légèrement.

Le renouvellement du mandat d’arrêt est, comme la fois précédente, valable pour une durée de deux mois. L’avocat du chauffeur de la voiture, Paolo F., a décidé de faire appel de la décision. En effet, la Chambre du Conseil de ce vendredi aurait également décidé de requalifier les faits en meurtre et non plus en homicide involontaire.