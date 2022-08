Deux penalties de Selim Amallah pour assurer l’essentiel au Standard

Sous les yeux de Don Dransfield, le CEO de 777 Football Group, et de Fergal Harkin, enfin libéré du préavis de trois mois que Manchester City lui avait imposé et qui pilotera donc dès ce lundi, en direct de Sclessin, le dernier mois de mercato estival, le Standard a signé dimanche en début d’après-midi face au CS Bruges un succès essentiel. Que Ronny Deila, son entraîneur, en mode séduction, a accueilli de façon terriblement démonstrative, en laissant exploser sa joie au coup de sifflet final d’un match globalement bien maîtrisé à défaut d’avoir été d’un grand niveau, et en communiant avec un public liégeois qu’il n’a eu aucune peine à rallier à sa cause. C’est que Sclessin, en manque de sensations fortes, attendait un succès en bord de Meuse depuis le… 2 mars dernier, lorsqu’un but de Denis Dragus avait permis de battre difficilement le Beerschot.