Caroline Pauwels (VUB) est décédée

Après des études de philosophie à l’Université d’Anvers et de sciences de la communication à la VUB en 1989, Caroline Pauwels a d’abord travaillé pour le commissaire européen, Karel Van Miert. En même temps elle entame une carrière de chercheuse au département des sciences de la communication de la VUB. Auteure d’une thèse sur la politique audiovisuelle de l’Union européenne, elle obtient son doctorat en 1995 et se spécialise ensuite dans les questions de politique et d’économie du secteur des médias. En 1998, elle devient professeur. Titulaire de la Chaire nationale Francqui de l’Université de Gand en 2014 et, entre 2012 et 2016, de la Chaire Jean Monnet. Elle a également siégé dans divers conseils d’administration et a été commissaire du gouvernement à la VRT.