Ronaldo a peut-être raison de se poser des questions

Le premier revers de Manchester United risque de ne faire qu’amplifier la saga CR7 et confirmer ses doutes. Prié de s’asseoir sur le banc avant de monter au jeu, le Portugais pourrait, dans ces conditions, ne plus faire de vieux os du côté d’Old Trafford.

Premier rendez-vous en Premier League et déjà première désillusion pour Manchester United. Un revers qui va donner sans doute encore davantage d’épaisseur aux velléités de départ de Cristiano Ronaldo (37 ans), lui dont les doutes quant au projet sportif ont été confirmés par… la modeste formation de Brighton (1-2). Mais en avait-il besoin ?

À Old Trafford, l’arrivée estivale d’Erik ten Hag n’a pas (encore ?) eu l’effet escompté. Sa première officielle en tant qu’entraîneur des Red Devils lui a rappelé l’ampleur du challenge dans lequel il s’était engagé. Brouillon offensivement malgré une possession de balle favorable, Manchester United a surtout fait preuve d’approximations techniques et tactiques hallucinantes. Brighton, où Leandro Trossard s’est dépensé sans compter sur le flanc gauche en étant notamment à la base du but d’ouverture, n’ayant simplement fait que sanctionner les errements défensifs adverses. Comme si rien n’avait véritablement changé à United depuis la saison dernière.