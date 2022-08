La chaleur estivale vire à l’alerte orange sur quasi tout le pays

Dès mercredi, le mercure montera à 30ºC et le dépassera au moins jusqu’à dimanche. Nuits tropicales et sécheresse aggravée en vue… C’est la signature du réchauffement climatique.

Vous n’avez pas fini de suer en ce (trop) bel été belge. Préparez les glaçons, les ventilateurs et les couettes légères : dès ce mercredi, tout le pays, sauf la Côte, va vivre sa première vague de chaleur en code orange de l’année, prévient l’Institut royal météorologique (IRM). Les conditions officielles seront réunies : au moins cinq jours successifs de températures supérieures à 25ºC, dont trois égales ou supérieures à 32ºC. Mercredi, le mercure montera à 30ºC, prévoit l’IRM. Jeudi, il grimpera jusqu’à 33ºC, avant 34ºC ces vendredi et samedi et un pic, dimanche, à 35ºC en plaines. Le tout avec un ciel sans nuages et sans précipitations mais avec un soleil de plomb.