Mercato: Jurgen Ekkelenkamp rejoint l’Antwerp en provenance du Hertha Berlin

L’Antwerp accueille dimanche Oud-Heverlee Louvain à 21h00 pour clore la 3e journée de Jupiler Pro League.

Le mercato d’Antwerp

Arrivées : Mark van Bommel (coach), Anthony Valencia (Independiente del Valle), Vincent Janssen (Monterrey), Davino Verhulst (Apollon Smyrnis), Christopher Scott (Bayern Munich), Gaston Avila (Boca Juniors), Toby Alderweireld (Al Duhail), Arbnor Muja (FC Drita), Jurgen Ekkelenkamp (HErtha Berlin)

Retour de prêt : Alexis de Sart (OHL), Junior Pius (Saint-Trond).

Départs : Brian Priske (coach, Sparta Prague), Aurelio Buta (Eintracht Francfort), Alireza Beiranvand (Persepolis via Boavista), Sander Coopman (fin de contrat), Niil De Pauw (fin de contrat), Johannes Eggestein (St-Pauli), Frank Boya (Saint-Trond via Zulte Waregem, prêt), Guy Mbenza (Al-Tai via Wydad, définitif), Dorian Dessoleil (Courtrai, prêt), Didier Lamkel Zé (Omonoia Nicosie via FC Metz), Emanuel Emegha (Sturm Graz).