Victor Campenaerts, l’électron libre

Dans un peloton pro heureusement de moins en moins formaté, il fait partie des spécimens atypiques. Des coureurs qui étonnent, qui détonnent parfois. Victor Campenaerts n’est plus un perdreau de l’année mais à 30 ans bien sonnés, cet ancien nageur et triathlète continue à découvrir ses aptitudes et limites athlétiques. Ce dimanche au Mémorial Jef Scherens, l’Anversois a remporté la toute première victoire de sa carrière au bout d’une course d’un jour. Il n’en compte certes « que » neuf mais les huit précédentes avaient conclu des efforts en solitaire ou des étapes de tours (Italie, Belgique, Andalousie). Une semi-classique de 200 bornes, c’est inédit pour celui qui reste par ailleurs détenteur du Record de l’Heure (55,089 km) et ex-double champion d’Europe du chrono (2017-2018). « J’adore ce circuit louvaniste ! » s’exclamait le baroudeur de l’équipe Lotto alors qu’un soleil de plomb continuait à écraser le bitume et les pavés de la jolie cité estudiantine.