Anthony Moris déjà tourné vers Glasgow: «On va tout faire pour retrouver la ‘vraie’ Union»

Anthony Moris, que s’est-il passé ce samedi soir ?

On s’est mis nous-mêmes dans les problèmes en commençant mal le match et en n’étant pas organisés, alors que c’est une de nos forces. On a laissé Malines rentrer dans la rencontre et cette équipe a réussi à trouver les intervalles trop facilement avec des joueurs comme Schoofs et Hairemans. Pour notre part, on n’a pas su corriger le tir assez rapidement.

Comment expliquez-vous cette prestation insuffisante ?